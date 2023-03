Samsung Galaxy Tab S8+: lo splendido tablet scontato di 200€ su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8+ è uno dei migliori tablet in circolazione e stretto rivale dell’iPad Pro. Oggi la versione Wi-Fi con 8GB di RAM e 256GB di storage scende incredibilmente di prezzo su Amazon arrivando alla cifra di 999 euro invece di 1.199 euro. Lo sconto del 17% corrisponde a un risparmio di 200 euro tondi tondi e con Amazon Prime potrà essere vostro in pochissimi giorni con consegne assolutamente gratuite. Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di pagare a rate con Cofidis e la garanzia di ben due anni con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Samsung Galaxy Tab S8+: il vostro tablet dei sogni

Il tablet Galaxy Tab S8+ ha tutto ciò di cui avete bisogno, con in più un display sAMOLED da 12,4” con risoluzione WQXGA+ e 120Hz di frequenza di aggiornamento, una batteria più potente e uno scanner di impronte digitali on-screen. Potrete anche scrivere, prendere appunti, scarabocchiare e disegnare con la meravigliosa S Pen a bassissima latenza. Mille strumenti in uno, la nuova S Pen del tablet Android S8+ vi regalerà livelli impressionanti di controllo. Inoltre, con l’app Clip Studio Paint, gli amanti dell’arte avranno un modo per sfogare la loro creatività in totale libertà.

La doppia fotocamera anteriore (grandangolare + ultragrandangolare) del tablet offre un eccezionale campo visivo, per video 4K ottimali. L’inquadratura automatica mette al centro i soggetti che parlano. La fotocamera è anche in grado di adattare lo zoom per rendervi più partecipi della scena. Con la tecnologia di riduzione del rumore a 3 microfoni del tablet, potete anche parlare senza distrazioni, fare videochiamate di lavoro e collaborare in modo creativo con Jamboard.

Questo tablet è potentissimo e bellissimo e oggi potrà essere vostro a un prezzo eccezionale. La versione Wi-Fi da 8GB di RAM e 256GB di storage può essere vostro a soli 999 euro invece di 1.199 euro. Non fatevi scappare l’imperdibile promozione di Amazon!

