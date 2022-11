Samsung Galaxy Tab S8: l'iPad ha un nuovo rivale ed è in SUPER sconto

iPad Pro ha un nuovo rivale; sin dal suo esordio, Samsung Galaxy Tab S8 è stato in grado di conquistare l’attenzione di tutti per via delle sue caratteristiche tecniche, del suo design e del suo rapporto qualità-prezzo. Non di meno, in confezione l’azienda ha inserito la S Pen, al contrario di Apple che vende separatamente lo stilo capacitivo. Oggi, Tab S8, il modello base della linea che vanta un pannello da 11″, si porta a casa con soli 600,00€ al posto di 799,00€. Capite bene che il risparmio è altissimo: circa 200€ sul prezzo di listino. Mica male. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse, ma ci sono tanti altri vantaggi esclusivi per chi sceglie di acquistarlo da Amazon.

Samsung Galaxy Tab S8: il miglior acquisto che potreste fare su Amazon

Premettiamo che la versione in sconto dispone di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage interno; certamente non è il device più capiente del mondo ma per l’installazione di app, per l’archiviazione di file, foto e video bastano e avanzano. Se dovesse servirvi più spazio, potreste anche decidere di usufruire dei servizi cloud che offrono spazio a disposizione con una quota mensile o annuale.

Il processore di bordo è l’ottimo Exynos 2200 che abbiamo visto anche sulla serie S22 e c’è perfino il supporto alla S Pen (inclusa in confezione). Il pannello qui è LCD IPS ma ha tante features all’avanguardia, oltre ad un software aggiornatissimo e ricco di chicche. Una fra tutte? La Dex Mode, semplicemente unica.

Insomma: 200€ di sconto non sono pochi e con tanti vantaggi di Amazon il tablet diventa un prodotto davvero unico per chi ci deve lavorare. Ma va bene anche per il gaming, magari con un controller esterno e con un bell’abbonamento a Xbox Game Pass, giusto per dirne uno. A 600€ è da comprare al volo, ma sbrigatevi.

