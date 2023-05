Samsung Galaxy Tab S8 in offerta su Amazon: RISPARMI 350€

Il Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet pensato per essere utilizzato quando sei fuori casa, offrendo infinite possibilità grazie al suo ampio schermo LCD da 11 pollici. Attualmente in offerta su Amazon a 549€ con una riduzione del 39%, è disponibile immediatamente per l’acquisto. Se lo ordini subito, lo riceverai a casa entro domani.

Questo tablet è dotato di una batteria ultrapotente, che ti consente di utilizzarlo a lungo senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, ha una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP, che ti permette di scattare foto di alta qualità. La S Pen, inclusa con il tablet, ti offre la possibilità di scrivere, prendere appunti, scarabocchiare e mettere nero su bianco tutte le tue idee. La S Pen ha una bassissima latenza, garantendo un controllo preciso e impressionante. Se ti piace disegnare o dipingere, il tablet Samsung Galaxy Tab S8 supporta l’app Clip Studio Paint, appositamente pensata per le persone creative come te. “Con questa app, avrai la sensazione di tenere in mano un vero pennello e potrai dare vita alla tua immaginazione”, spiega con orgoglio il produttore.

Una delle funzionalità interessanti di questo tablet è la funzione Auto Framing. Mentre registri una lezione di danza o qualsiasi altro tipo di video, la videocamera automaticamente manterrà la messa a fuoco su di te e sui tuoi movimenti, seguendo le tue istruzioni. Questo ti consente di essere sempre al centro della scena. Il tablet Samsung Galaxy Tab S8 è dotato di un’app per le videochiamate, che ti permette di parlare con la tua dolce metà o chiamare fino a 31 dei tuoi amici più cari. La tecnologia di riduzione del rumore a tre microfoni ti garantisce una conversazione chiara e senza distrazioni. Grazie alla modalità Multischermo del tablet, puoi regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre aperte contemporaneamente. Questo ti consente di svolgere diverse attività in contemporanea: potrai riprodurre un video su YouTube mentre parli con i tuoi amici su Telegram, oppure leggi un articolo su Google News.

Insomma, il Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet versatile e potente, che offre una serie di funzionalità avanzate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Con l’offerta attuale su Amazon, a soli 549€, grazie ad un iper sconto del 39%, è decisamente da prendere subito. Non fartelo scappare!

