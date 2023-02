Samsung Galaxy Tab S8+: il rivale di iPad Pro costa solo 999€

Uno dei migliori tablet del momento è sicuramente il potentissimo Samsung Galaxy Tab S8+, il rivale di iPad Pro (2022) in versione da 12.9″. Pensate che, rispetto al prezzo di listino (pari a 1149,00€), lui si porta a casa con soli 999,00€. Il risparmio, in questo caso, è altissimo, pari al 13% sul valore di mercato. È venduto e spedito da Amazon, quindi questo implica che godrà di tutte le garanzie del caso. Partiamo dai vantaggi più immediati: le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo e la consegna celere. In pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più.

C’è poi la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero con il portale interno o in piccoli pagamenti con Cofidis. Troverete poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e molti altri vantaggi esclusivi.

Samsung Galaxy Tab S8+: a questo prezzo è imbattibile

Il dispositivo è veramente eccezionale: Samsung Galaxy Tab S8+ ha uno schermo sAMOLED da 12.4 pollici che garantisce una visione dei contenuti semplicemente unica. La batteria poi, assicura ore ed ore di uso intenso e con il fingerprint in-screen i vostri dati saranno protetti come non mai.

Grazie alla S Pen potrete disegnare professionalmente, prendere appunti, schizzi al volo e non solo. Il pennino è un Plus indescrivibile che solo chi ne farà un utilizzo lavorativo lo potrà apprezzare. Inoltre, con l’app Clip Studio Paint, gli amanti dell’arte avranno un modo per sfogare la loro creatività in totale libertà.

Questo tablet è potentissimo, pensato per le videocall (grazie alla funzione Auto Framing della camera anteriore) e ci sono tante modalità pensate per il multitasking. A 999,00€ è il tablet giusto da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.