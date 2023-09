Samsung Galaxy Tab S8: il miglior tablet per la produttività a soli 579€

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per l’intrattenimento multimediale da divano, per la produttività, lo studio, il gaming e molto altro ancora, il Galaxy Tab S8 di Samsung sarà il prodotto ideale per voi visto che parliamo di un gadget completo, ricco di features di punta, leggero, potentissimo e che costa pochissimo grazie agli sconti di Amazon. Di fatto, si potrà portare a casa con soli 579,00€, spese di spedizione incluse. Il costo è veramente basso per un terminale del genere, pertanto non fatelo sfuggire: ci troviamo di fronte ad un gadget imperdibile. Ci saranno tanti vantaggi esclusivi se lo acquisterete da questo portale, quindi non pensateci troppo e fate vostro oggi questo gadget. Siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Samsung Galaxy Tab S8: a questo prezzo è imperdibile

Il tablet di Samsung è un vero portento; è dotato di uno schermo da circa 11″ LCD IPS di ultima generazione che permette di utilizzare la S Pen per scrivere, prendere appunti, disegnare e molto altro ancora. Dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (non espandibile). Il pennino capacitivo espande le potenzialità e la produttività; il Galaxy Tab S8 è perfetto per fare post produzione fotografica, per disegnare e lavorare in mobilità.

Acquistando da Amazon questo gioiello avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e perfino a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 579,00€ è un vero best buy; non lasciatevelo sfuggire.

