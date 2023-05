Samsung Galaxy Tab S8: il miglior tablet Android per lavorare

Se state cercando un nuovo tablet di punta con cui lavorare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy Tab S8, un dispositivo Android votato alla multimedialità ma anche alla produttività, grazie al suo software completo e ricco di chicche interessanti, alla S Pen incorporata e inclusa nella confezione, allo schermo LCD da 11 pollici dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design minimal e alla moda, con una batteria capiente e un processore (lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm) che fa girare fluidi anche i software più impegnativi come Adobe Photoshop, Lightroom e non solo. Insomma, ci troviamo di fronte ad un gadget che può fungere, allo stesso tempo, da classico tablet da divano, da console portatile, da PC alternativo (magari sfruttando la modalità DeX), da tavoletta grafica e molto altro ancora. Lo trovate su Amazon all’incredibile prezzo di soli 708,99€, spese di spedizione incluse nel costo del prodotto.

Samsung Galaxy Tab S8 su Amazon: il miglior tablet Android

Il software, come detto, è la vera chicca di questo gadget; completo, ricco di features interessanti, votate soprattutto a chi lavora e a chi fa molte videocall. Ottima la gestione della webcam interna e sappiate che il processore è così potente che, per molti versi, può anche sostituire una console; provate ad utilizzarlo in combinata con un controller e, perché no, anche con una serie di periferiche e un abbonamento ad Xbox Game Pass. Lo amerete.

Acquistando questo Galaxy Tab S8 da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco; citiamo la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio, la spedizione inclusa nel prezzo, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate? Fate presto perché a 708,99€ è un best buy.

