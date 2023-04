Samsung Galaxy Tab S8+: il miglior tablet Android ad un prezzo PAZZESCO

Se state cercando un nuovo tablet di punta per utilizzarlo al posto del PC in mobilità e magari volete un prodotto performante e “gigante”, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo Samsung Galaxy Tab S8+, un device con lo schermo sAMOLED da 12,4″, con una batteria generosa e un fingerprint in-screen per lo sblocco rapido del dispositivo. Ha il supporto alla S Pen e lo slot incorporato sulla back cover, così non rischierete di perdere l’accessorio. Costa tanto, è vero, ma lo portate a casa con uno sconto veramente incredibile: sarà vostro con soli 1049,00€ al 1199,00€ grazie agli sconti di Amazon. Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo e ci saranno altri vantaggi esclusivi. Citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e non solo.

Si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale; avrete poi accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy Tab S8+: un peccato non approfittarne

Il Galaxy Tab S8+ è un tablet potente, che consente di prendere appunti, scarabocchiar e non solo grazie alla S Pen a bassissima latenza. È compresa nel prezzo quindi non dovrete sborsare soldi ulteriori per portarvela a casa. Ci sono app fantastiche tutte da scaricare e molte altre sono incluse nel software di Samsung. Un esempio? Clip Studio Paint per le persone creative, ma non solo. C’è l’inquadratura automatica che vi metterà sempre al centro della scena.

Inoltre è pensato per le videocall in alta qualità, grazie ai microfoni integrati che riducono i rumori esterni. Ottimo poi il multiwindows per fare più operazioni in contemporanea. A 1049,00€ è il miglior tablet Android da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.