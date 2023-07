Samsung Galaxy Tab S8: FOLLE SCONTO del 34% su Amazon, CORRETE

Oggi vogliamo parlarvi di un super tablet di punta di casa Samsung; si chiama Galaxy Tab S8 e adesso, grazie agli sconti folli presenti sul sito di e-commerce americano, si potrà portare a casa con soli 589,99€ al posto di 899,00€. Capite bene che il risparmio è altissimo, pari al 34% sul valore di listino. Noi vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione perché è un prodotto veramente eccellente, top a momenti, dal prezzo irrisorio.

Samsung Galaxy Tab S8: il Best Buy del giorno

Non di meno, avrete accesso alle spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, la consegna sarà celere e immediata e si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (a tasso zero e in cinque soluzioni). Sappiate che avrete diritto anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico di Amazon. Infine, si potrà ricevere il pacco anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Se desiderate un tablet di fascia alta con cui guardare film e serie TV in streaming, con cui disegnare (grazie al supporto per la S Pen che, tra l’altro, è inclusa nella confezione dell’articolo), lavorare con Photoshop o Lightroom, con cui montare video con LumaFusion o Premiere Rush, ma non solo, lui sarà la scelta ideale. Certo, il prezzo di 589,99€ può spaventare ma sappiate che è veramente irrisorio per ciò che offre. Lo schermo è un bellissimo pannello LCD IPS da 11 pollici che si vede bene anche sotto la luce diretta de sole e la batteria è super performante. Va benissimo anche per giocare a qualche titolo scaricabile dal Play Store o per la gestione delle mail o, perché no, anche per lavorare con la suite Office. A soli 589,99€ vi porterete a casa un Galaxy Tab S8 di nuova generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.