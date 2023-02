Samsung Galaxy Tab S8 è il tablet PRO irrinunciabile: offerta su eBay

Con Samsung Galaxy Tab S8 hai sempre la certezza di avere tra le mani un device completo di tutto e in grado di soddisfare le tue esigenze senza compromessi, ma solo con questa offerta di eBay puoi fare tuo il device del colosso sudcoreano a un prezzo davvero molto conveniente.

Grazie al codice coupon “CASA23“, infatti, hai diritto a uno sconto di 67€ che fa scendere il prezzo di vendita a un nuovo livello decisamente interessante – non dimenticare che con PayPal hai a disposizione il pagamento con tre rate senza interessi e senza busta paga.

Non perdere questo codice coupon su eBay per l’ottimo Samsung Galaxy Tab S8

Il tablet a marchio Samsung non lascia nulla al caso: è realizzato con materiali di altissimo livello e con un design premium di cui t’innamorerai sin dal primo utilizzo, mentre per quanto riguarda la scheda tecnica non hai di che lamentarti.

Stiamo parlando di un bellissimo pannello LCD da 11″ ad altissima risoluzione super fluido, un processore octa core di estrema potenza con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tantissime app, una batteria di nuova generazione che ti accompagna per tutto il giorno e anche la modalità Multischermo per utilizzare più app contemporaneamente. Inoltre, Samsung Galaxy Tab S8 supporta anche la S Pen: puo scrivere, disegnre, prendere appunti e scarabocchiare direttamente sul display del tablet come se fosse un foglio di carta.

Con Samsung Galaxy Tab S8 non devi più preoccuparti di nulla: l’unico pensiero che devi avere sempre a mente è quello di non perdere questa occasione di eBay, l’unica che ti offre il tablet di fascia alta a un prezzo davvero conveniente con il codice coupon “CASA23”. Ricorda, infine, che se scegli PayPal come metodo di pagamento hai anche la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.