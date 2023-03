Samsung Galaxy Tab S8 crolla su Amazon: il TOP DI GAMMA a -200€

Tra le numerose offerte di primavera di quest’oggi spicca senza ombra di dubbio quella relativa al Samsung Galaxy Tab S8, ora in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, con uno sconto immediato del 22%, il device top di gamma di Samsung crolla ad appena 699€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Come ogni device di fascia premium che si rispetti, il tablet a marchio Samsung è realizzato con una cura maniacale dei dettagli e quindi con un design eccezionale sotto tutti i punti di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Prendi al volo il tablet Samsung Galaxy Tab S8 in offerta su Amazon: affare d'oro

La scheda tecnica è quella che ti aspetti da un device di fascia alta: un eccellente pannello da 11 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP, un potentissimo e rapidissimo processore octa core e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza fatica.

Il tutto è impreziosito da un elemento da non trascurare: il pieno supporto alla S Pen (la stylus di Samsung) per scrivere, prendere appunti, disegnare direttamente sul display come se fosse un foglio di carta.

Impossibile lasciarsi scappare questa incredibile offerta di Amazon per il Samsung Galaxy Tab S8, a maggior ragione se consideri che ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti con Amazon Prime).

