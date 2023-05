Samsung Galaxy Tab S8: con QUEST'OFFERTA ci sono 300€ di sconto (anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy Tab S8 è sempre di più il tablet Android da comprare, garantendo un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Il modello in questione è disponibile con una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 600 euro invece di 899,90 euro. Lo sconto è pari a ben 300 euro ed è possibile anche completare l’acquisto in 12 rate mensili, senza finanziamento e pagando anche con carta di debito. Il modello in offerta è la versione Wi-Fi da 8+128 GB. Da notare che c’è anche la variante 5G disponibile al prezzo scontato di 859 euro.

Samsung Galaxy Tab S8: è il tablet da comprare con quest’offerta

Il Samsung Galaxy Tab S8 è uno dei modelli di riferimento del settore dei tablet Android, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Il modello in questione è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni ottimali, e di 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di un display da 11 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Il tablet include in confezione la S-Pen e può contare sul sistema operativo Android 13 personalizzato con One UI e con tante funzionalità pensate per l’uso da tablet.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S8 al prezzo scontato di 600 euro invece di 899,90 euro. Si tratta di un taglio netto del prezzo che rende il tablet davvero molto interessante. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, il modello è disponibile anche in 12 rate mensili.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.