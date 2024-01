Samsung Galaxy Tab S8+ al prezzo più basso di sempre su Amazon ADESSO (-43%)

Il Samsung Galaxy Tab S8+ è protagonista di un’offerta Amazon davvero imperdibile: grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il tablet al prezzo scontato di 679 euro invece di 1.199 euro, beneficiando così di uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La versione in offerta oggi è dotata di 8 GB di RAM, 256 GB di storage e supporto Wi-Fi. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy Tab S8+ cala al minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8+ è dotato di una scheda tecnica davvero ottima: a gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni eccellenti. Ci sono poi 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Il tablet è dotato di un display Super AMOLED da 12,4 pollici. In confezione c’è la S-Pen. Il sistema operativo è Android 14 con One UI 6 e tante funzionalità dedicate pensate per sfruttare al meglio l’ampio display del tablet.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S8+ al prezzo scontato di 679 euro, con il 43% di sconto rispetto al listino. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello di casa Samsung. Il tablet è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.