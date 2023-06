Samsung Galaxy Tab S8+ a soli 905€ su Amazon: l'occasione che stavi aspettando è QUI

Oggi vogliamo consigliarvi un tablet di punta veramente eccezionale che, grazie agli sconti folli di Amazon di queste ore, sarà vostro con soli 905,99€ al posto di 1199,00€, spese di spedizione incluse. Parliamo ovviamente del meraviglioso Samsung Galaxy Tab S8+, un prodotto fantastico che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che vogliono un alleato della loro produttività, un gadget pensato per l’intrattenimento ma anche per l’uso professionale.

Con l’ausilio di una cover tastiera infatti, può tranquillamente sostituire un laptop per la maggior parte delle operazioni. Con la S Pen integrata poi, potrete perfino utilizzarlo come tavoletta grafica per i lavori con Photoshop o Lightroom. Mica poco se pensate che è leggerissimo e portatile. Ha uno schermo OLED da 12,4 pollici con cornici ridotte e tecnologie all’avanguardia: risoluzione top, LTPO e supporto all’HDR10+. È perfetto per la visione dei contenuti multimediali in streaming, magari la sera sul divano, in treno durante un viaggio e, perché no, anche all’università per prendere appunti. Ottima poi la batteria che garantisce un giorno intero di autonomia e si ricarica in un lampo con la fast charge da 45W.

Samsung Galaxy Tab S8+ su Amazon ad un prezzo sensazionale

Non giriamoci intorno: il prezzo di soli 905,99€ è veramente basso per ciò che offre l’articolo. Il Galaxy Tab S8+ è un prodotto di punta che sfida apertamente gli iPad Pro di Apple, ma dalla sua ha uno schermo OLED di nuova generazione, mentre i tablet della mela sono fermi alla tecnologia miniLED (solo sul modello da 12.9″). Il chip interno di questo tablet Samsung è il potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da una scheda tecnica all’avanguardia che fa girare fluidi anche i videogiochi più impegnativi.

Fate presto perché a soli 905,99€ al posto di 1199,00€ questo Samsung Galaxy Tab S8+ potrebbe andare sold out. Le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

