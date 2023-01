Samsung Galaxy Tab S8+ a prezzo FUORI DI TESTA su eBay, che affare

Se c’è un tablet di fascia alta che non teme confronti con nessun device ed è sempre pronto a soddisfare le tue necessità in qualunque momento, Samsung Galaxy Tab S8+ è senza ombra di dubbio l’unico che devi prendere in considerazione a maggior ragione adesso che costa davvero poco su eBay.

Infatti, ad appena 749€, il prezzo più basso su tutto il web, il device del colosso sudcoreano ti arriva direttamente a casa senza costi extra ed è subito pronto per assicurarti una esperienza di utilizzo senza compromessi. Inoltre, solo su eBay puoi scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga tramite PayPal.

Solo su eBay puoi acquistare il bellissimo Samsung Galaxy Tab S8+ a prezzo hot

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium sotto ogni angolo, il device della casa sudcoreana saprà sorprenderti con il bellissimo pannello da 12.4 super fluido e ad altissima risoluzione. Il tablet, inoltre, è perfettamente compatibile con la S Pen (la stylus di Samsung) che ti permette di disegnare, scrivere e prendere appunti direttamente sul display come se fosse un foglio di carta.

Dotato di un comparto hardware di ultissima generazione con un potentissimo processore octa core che non teme nemmeno le app più pesanti e i giochi esigenti, il tablet monta anche una batteria di lunga durata che ti assicura un giorno pieno di utilizzo lontano dalla presa della corrente.

Prendi immediatemente al volo questa offerta di eBay fintanto che è ancora disponibile: a questo prezzo il super tablet di Samsung è davvero un affare d’oro da non perdere, a maggior ragione quando ti arriva direttamente a casa in pochissimi giorni e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.