Samsung Galaxy Tab S8 a meno di 700€: è LUI quello da comprare

Se state cercando un tablet Android di fascia alta per lo svago multimediale, per l’intrattenimento da divano, per il gaming ma anche per la produttività, abbiamo il miglior prodotto che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Galaxy Tab S8 di Samsung, un gadget eccellente che oggi si trova scontato del 22% sul prezzo di listino. Parliamo di uno sconto importante che vi farà risparmiare 200€, mica poco. Da 899,00€ infatti, sarà vostro con soli 699,00€ e le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia del settore, un articolo top di gamma che costa quanto un midrange.

Samsung Galaxy Tab S8: tanti vantaggi se lo acquistate da Amazon

Il meraviglioso Samsung Galaxy Tab S8 viene venduto e spedito da Amazon; questo implica che riceverà tantissimi vantaggi esclusivi. Citiamo infatti le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata. In pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato e sappiate che sarà anche possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Fra le altre cose ricordiamo che vi è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, c’è la possibilità di usufruire del pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Ci sono anche due anni di garanzia per dormire sonni tranquilli; l’assistenza tecnica sarà sempre pronta a supportarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il Galaxy Tab S8 è un tablet eccellente, dotato di un chip potente, un meraviglioso schermo e in confezione troverete anche la S Pen; cosa volere di più? A soli 699,00€ questo è il miglior device di Samsung da acquistare oggi, ma siate veloci. Potrebbero esserci poche scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.