Samsung Galaxy Tab S8 a meno di 650€: l'OFFERTA del giorno è su Amazon

Se state cercando un tablet potente, versatile, perfetto per lo svago multimediale ma anche per il lavoro, e magari avete uno smartphone di Samsung, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Galaxy Tab S8, un modello incredibile con schermo da 11 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, uscito nel 2022 ma che è ancora oggi attualissimo. È la versione più “economica” della line-up ma è comunque un’ammiraglia di tutto rispetto, perfetta per chi non cerca soluzioni esagerate da 12,4″ o da 14″.

Girovagando su Amazon, questo tablet è in super sconto da pochissime ore (e non sappiamo quanto durerà l’offerta) al prezzo speciale di 649,00€ al posto di 899,00€. Lo sconto è esagerato, pari al 24% in meno rispetto al valore di listino.

Samsung Galaxy Tab S8: Best Buy a soli 649€

Questo Galaxy Tab S8 è un tablet pensato per lo svago in mobilità, per il lavoro in giro e non solo. Ha uno schermo LCD da 11 pollici ben risoluto, una batteria potente che garantisce ore di utilizzo e una fotocamera anteriore ultrawide da 12 Mpx con funzione di autoframing, perfetta per farvi restare sempre al centro della scena durante le videocall.

In confezione troverete poi la S Pen che si incastra sulla scocca posteriore del tablet. La penna è ottima per chi ama disegnare o dipingere, ma anche per prender appunti al volo per postprodurre le fotografie con Adobe Photoshop in versione desktop (scaricabile tranquillamente dallo store). C’è poi Clip Studio Paint per dare spazio all’immaginazione dei creativi.

Citiamo poi il meraviglioso multischemo per eseguire più applicazioni in contemporanea; il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm invece, garantisce performance uniche anche sul lato gaming.

A soli 649,00€ questo è il miglior tablet Android da comprare oggi, perfetto se avete uno smartphone di Samsung con il quale dialogherà alla perfezione. Fate presto se siete interessati, le scorte potrebbero terminare a breve.

