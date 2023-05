Samsung Galaxy Tab S8 a meno di 640€ su Amazon: BEST BUY del giorno

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di Samsung veramente strepitoso: l’ottimo Galaxy Tab S8 da 11 pollici infatti, potrà essere vostro con soli 639,00€ grazie agli sconti di Amazon, e le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia eccezionale, che però costa molto poco. È il modello entry level della serie di punta del 2022 ma è perfetto per tantissime operazioni e attività. Non dimenticate che in confezione troverete anche la S Pen (che si ricarica completamente poggiandola alla back cover del dispositivo) e che ci sono moltissimi vantaggi se lo acquisterete dal noto portale di e-commerce americano.

Samsung Galaxy Tab S8 su Amazon a meno di 640€: offerta unica

Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un best buy unico nel suo genere, un gadget versatile, leggero, potente e che è in grado di fare qualsiasi cosa. Di listino costerebbe circa 900€, ma grazie alle offerte folli presenti su Amazon non dovrete temere nulla. In primo luogo vi ricordiamo che la consegna è celere e immediata; in pochissimi giorni sarà a casa vostra o presso il domicilio da voi designato. Non di meno, potrete farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del tablet in comode rate con il sistema interno ad Amazon o mediante micropagamenti mensili con Cofidis. Citiamo poi l’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il Galaxy Tab S8 ha uno schermo LCD IPS da 11 pollici di ultima generazione; i contenuti si vedono benissimo e ha un processore potente sotto la scocca (lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm), coadiuvato da 8 GB di RAM e da capienti memorie UFS per l’archiviazione dei file. A 639,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.