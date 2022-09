Samsung Galaxy Tab S8 5G: uno SCONTO così non si è mai visto (-264€)

Samsung Galaxy Tab S8 5G, uno dei più potenti tablet Android in circolazione per funzionalità e qualità costruttiva, è protagonista di un’offerta che non può assolutamente essere ignorata. Stiamo parlando di un dispositivo affidabile, completo e che oltretutto può contare sul supporto della S Pen per esaltare al massimo la produttività con i tuoi documenti di lavoro (e non solo).

Devi approfittarne adesso, prima che la promozione termini: effettua subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 28%, il tablet Samsung sarà tuo con poco più di 685 euro ed un risparmio di circa 264 euro.

Samsung Galaxy Tab S8 5G in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo

Frontalmente, Samsung Galaxy Tab S8 5G monta un bellissimo display LCD da 11 pollici super fluido e con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, oltre ad una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP per le tue videochiamate. Spazio a volontà per salvare dati, contenuti multimediali ed applicazioni grazie ai 128 GB di memoria interna.

Performance sempre al top con il contributo degli 8 GB di RAM e del sistema operativo Android 12. Navigazione su internet velocissima sfruttando la connettività 5G, oltre ovviamente alla rete Wi-Fi. La S Pen del Samsung Galaxy Tab S8 5G è un vero fiore all’occhiello, grazie alla quale potrai prendere appunti, disegnare ed esprimere al massimo la tua creatività. Decisamente utile anche la modalità multischermo, per gestire in contemporanea più applicazioni relegandole a specifiche finestre.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab S8 5G: oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.