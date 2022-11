Samsung Galaxy Tab S8+ 5G: con un po' di fortuna puoi averlo GRATIS

Samsung Galaxy Tab S8+ 5G è uno dei più potenti tablet Android in circolazione: averlo gratis sarebbe un bel colpo di fortuna e Poste Italiane ti dà la possibilità di farlo grazie al concorso “Associazione Vincente 7”, valido fino al prossimo 30 novembre.

L’obiettivo alla base di questa iniziativa è incoraggiare l’utente ad abbinare l’iban del suo conto corrente al libretto postale smart. Il 31 dicembre prossimo verranno estratti 50 premi, ognuno del valore di 1199 euro, il tutto alla presenza di un notaio.

Come vincere Samsung Galaxy Tab S8+ 5G con Poste Italiane

Per partecipare al concorso di Poste Italiane, e provare così a mettere le mani sul tablet Samsung, si rende necessario associare l’Iban del conto corrente bancario al libretto postale smart, a patto che questa operazione sia compiuta nell’arco di validità indicato (ossia dal 31 ottobre al 30 novembre). Si potrà procedere direttamente dal sito ufficiale, tramite l’applicazione BancoPosta o recandosi presso gli uffici postali.

Portata a termine la fase preliminare, bisognerà effettuare un bonifico sul libretto smart dal conto corrente bancario associato pari ad almeno 1000 euro. L’accredito dovrà andare a buon fine non oltre il 30 novembre. Infine si dovrà comunicare il proprio indirizzo e-mail e cliccare su “Partecipa al concorso” e completare il processo di registrazione, sempre entro il 30 novembre.

Nel caso fossi tra i fortunati vincitori del premio, riceverai comunicazione dell’esito direttamente sull’indirizzo di posta elettronica che hai indicato in fase di partecipazione. Allo scopo di ottenere il tuo nuovo Samsung Galaxy Tab S8+ 5G dovrai confermare l’accettazione del premio compilando il relativo modulo, entro 15 giorni dalla presa visione dell’email.

Infine, per quanto riguarda i tempi di consegna, riceverai il tablet entro 180 giorni dall’estrazione. Qualora avessi già programmato l’apertura di un libretto smart con Poste Italiane, questo è il momento giusto per farlo: avere a disposizione un apparecchio come Samsung Galaxy Tab S8+ 5G ti aiuterebbe a svolgere ogni operazione anche in mobilità ed in brevissimo tempo.