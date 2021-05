Finalmente il Samsung Galaxy Tab S7 XL Lite ha appena ricevuto la certificazione FCC; questo significa che il suo debutto è praticamente dietro l’angolo.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite XL: tante versioni

Il prossimo tablet della serie S di Samsung è stato recentemente individuato presso l’autorità Bluetooth SIG. L’elenco ha rivelato che potrebbe arrivare sul mercato con il moniker Galaxy Tab S7 XL Lite. Il device si sta avvicinando al lancio poiché è stato avvistato anche presso la Federal Communications Commission (FCC).

L’elenco ha permesso di scoprire quelle che saranno le principali features del Galaxy Tab S7 XL Lite . Non di meno, è presente con il numero di modello SM-T736B. Fra le altre funzionalità, il sito ha rivelato che il gadget supporterà funzionalità di connettività come il 5G, il Wi-Fi 802.11ac e il Bluetooth LE (Low Energy).

Oltre a questa variante 5G, la società dovrebbe anche vendere il tablet nelle versioni 4G LTE e solo Wi-Fi. Il primo ha il numero di modello SM-T735, mentre il secondo, vanta il nome in codice SM-T730.

La certificazione Bluetooth SIG del tablet ha rivelato che esiste un’ulteriore variante che dispone del numero di modello SM-T737. Nel recente passato, le edizioni 4G LTE e solo Wi-Fi del tablet sono state avvistate presso la piattaforma di certificazione 3C in Cina. La piattaforma ha rivelato che il tablet potrebbe essere dotato di un caricabatterie da 15 W. Tuttavia, questi dispositivi dovrebbero supportare la ricarica rapida da 44,5 W.

Dal portale di Geekbench invece, abbiamo osservato che il prodotto sarà alimentato dallo Snapdragon 750G e vanterà 4 GB di RAM. Il dispositivo dovrebbe essere fornito con un sistema operativo Android 11 basato su One UI 3.1.

È probabile che il tablet sia dotato di un display LCD IPS da 12,4 pollici, del supporto per la stilo S Pen e un sistema a doppia camera. Arriverà in più colorazioni: nero, argento, rosa e verde. Il tablet dovrebbe debuttare a giugno in diversi mercati (presumibilmente anche in quello europeo). Al momento, non ci sono informazioni in merito ai prezzi di vendita.

