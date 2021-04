Hai voglia di acquistare un tablet? Samsung Galaxy Tab S7 è in promozione su Amazon a soli 599,90€. Il ribasso del 20% si traduce in uno sconto esclusivo di 149,10€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Tab S7: perché scegliere questo modello

Lineare ed elegante, Samsung Galaxy Tab S7 è un tablet sofisticato ed esteticamente apprezzabile. Nella sua colorazione Mystic Black non passa inosservato.

Corredato di un display da 11 pollici con resfresh rate a 120 Hz, il dispositivo concede un’esperienza visiva immersiva e di alta qualità. Le cornici sottili amplificano la visione dei contenuti rendendola apprezzabile.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 Plus che viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti e dinamiche. La memoria, poi, è espandibile fino a 1 TB mediante MicroSD.

Degna di nota è l’implementazione della S Pen che permette all’utilizzatore di usufruire del tablet come se fosse un quaderno su cui prendere appunti o una tela su cui disegnare. I 4096 livelli di pressione assicurano un’esperienza di scrittura simile a quella su carta.

Trattandosi di un tablet top di gamma, questo dispone di un vero e proprio comparto fotografico. La fotocamera posteriore è costituita da due obiettivi di 13+5 megapixel corredati da flash e auto focus. La fotocamera frontale, invece, ha una risoluzione di 8 megapixel.

Altra caratteristica degna di nota è la batteria che ha un valore tipico di 8000mAh e si ricarica in modalità rapida.

Il tablet, infine, possiede un lettore d’impronte digitali e supporta la sola connettività WiFi.

Puoi acquistare Samsung Galaxy Tab S7 su Amazon a soli 599,90€. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se sei abbonato Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo ordine. Il dispositivo, infine, è idoneo al programma di finanziamento CreditLine di Confidis.

