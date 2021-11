Samsung Galaxy Tab S7 FE tuo con 100€ di sconto

Se sei alla ricerca di un tablet che possa supportati nelle tue ore di divertimento così come nei momenti lavorativi o di studio, allora evi puntare a Samsung Galaxy Tab S7 FE. Questo tablet è veramente sensazionale e poi arriva a casa con tanto di S Pen per completare l'esperienza in tutto e per tutto. In promozione grazie al Black Friday 2021 di Amazon lo acquisti per appena 599,00€.

Puoi pagarlo persino con finanziamento a Tasso Zero se sei interessato e riceverlo in ogni caso in uno o due giorni mediante i servizi Prime garantiti. Non fartelo scappare!

Samsung Galaxy Tab S7 FE: ciò che stavi cercando

Un tablet completo è quello che puoi utilizzare per ogni esigenza. Samsung Galaxy Tab S7 FE risponde proprio a questa caratteristica. In colorazione Black lo adatti ad ogni ambito riuscendo ad avere un dispositivo di qualità e completo.

Con il suo display da 12,4 pollici che supera di grand lunga la media sul mercato ti mette a disposizione uno schermo in elevata risoluzione su cui leggere, creare presentazioni, prendere appunti e guardare contenuti video senza timori. Infatti con la S Pen incorporata questo tablet diventa praticamente un quaderno su cui scrivere e disegnare.

A supportarti trovi un processore Octa Core che viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che in ogni caso espandi con una semplice MicroSD se ne hai bisogno. Inoltre non mancano all'appello fotocamera frontale e posteriore per completare del tutto l'esperienza.

In altre parole non ti fa mancare nulla, per questo è eccezionale. Acquista subito il tuo Samsung Galaxy Tab S7 FE su Amazon a soli 599,00€. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.