Samsung Galaxy Tab S7 FE: tablet TOP in FORTE SCONTO

Il Samsung Galaxy Tab S7 FE si trova in offerta su Amazon a 450€, con il 36% di sconto e un risparmio effettivo di 250 euro.

Il tablet android top di gamma del colosso coreano subisce un consistente calo di prezzo e diventa un ottimo affare. Dotato di un design ricercato e di un enorme display da 12.4 pollici, Galaxy Tab S7 FE offre ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. All’interno della confezione di vendita troviamo anche la S-Pen, la penna capacitiva pensata per trasformare il tablet Samsung in una vera e propria tavoletta grafica e in uno strumento di lavoro versatile e completo.

Aggiornato ad Android 11, il tablet può essere abbinato ad una cover con tastiera , accessorio che rende questo Galaxy Tab un PC portatile a tutti gli effetti. Oltre alla dotazione hardware da top di gamma, questo modello offre anche un sistema audio davvero potente, con speaker stereo perfetti per guardare video, film e serie TV.

Con oltre 10.000 mAh di batteria, Galaxy Tab S7 FE ha un’autonomia eccellente, fino a una settimana con una sola carica. Inoltre, tramite il caricatore da 45W incluso in confezione, il dispositivo si ricarica da 0 a 100% in poco più di mezz’ora.

Oggi il Samsung Galaxy Tab S7 FE è disponibile in offerta su Amazon a 450€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi dall’invio del pagamento.