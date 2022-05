Samsung Galaxy Tab S7 FE, tablet potente di fascia alta a prezzo WOW

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo tablet di fascia premium Samsung Galaxy Tab S7 FE è una di quelle che non puoi farti scappare se sei alla ricerca di un device potente, di design e soprattutto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Infatti, con uno sconto del 36%, il tablet di Samsung rappresenta la migliore occasione del momento per ricevere a casa in 1 giorno un tablet che ha stravolto la fascia alta del mercato.

Samsung Galaxy Tab S7 FE crolla di prezzo su Amazon con un’offerta sbalorditiva

Dispone di un ottimo pannello da 12.4 pollici ad altissima risoluzione e con una calibrazione dei colori impeccabile in grado di assicurarti un’esperienza cinematografica durante la visione di video, film e serie TV; sotto il cofano trova posto un potente processore di ultima generazione con al fianco 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per darti modo di installare e utilizzare tutte le applicazioni di cui hai bisogno, anche le più pesanti.

Dotato di una capiente batteria da ben 10.090 mAh, una delle più capiente della categoria, con il tablet di Samsung avrai l’opportunità di utilizzare tutte le app che vuoi per un giorno intero senza preoccuparti di restare senza autonomia proprio sul più bello. Inoltre, oltre alle ottimizzazioni software che ti permettono di utilizzare fino a 3 app contemporaneamente, il tablet di Samsung supporta anche la S Pen per scrivere, disegnare e prendere appunti con la stylus.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’incredibile tablet Samsung di fascia alta Galaxy Tab S7 FE: ti permetterà di lavorare, studiare, giocare o semplicemente svagarti regalandoti numerose ore di autonomia e un’esperienza di utilizzo di altissimo livello. Inoltre, volendo, è disponibile anche la variante con connettività 5G per darti modo di continuare a navigare in rete ad altissima velocità anche se non coperto dalla rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio.