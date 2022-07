Samsung Galaxy Tab S7 FE, tablet BELLO e POTENTE a prezzo WOW (-33%)

L’offerta Amazon di oggi sul potentissimo tablet di fascia premium Samsung Galaxy Tab S7 FE è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando puoi farlo tuo a un prezzo ridicolo grazie allo sconto del 33%. Ad appena 498€, infatti, solo oggi hai la possibilità di stringere tra le mani un tablet completo di tutto e munito anche di supporto alla connettività 5G per darti modo di navigare al massimo della velocità anche quando lontano dalla rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio.

Il tablet di Samsung è in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze da qualunque punto di vista, a partire dal design di alto livello con una scelta azzeccatissima di materiali che conferiscono robustezza e leggerezza.

Samsung Galaxy Tab S7 FE crolla del 33% su Amazon: il tuo nuovo tablet costa pochissimo

Frontalmente è presente un validissimo display da 12.4 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e il pieno supporto alla stylus S Pen per scrivere, disegnare e prendere appunti, mentre sotto il cofano il potente processore octa core 5G avvia in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Sfruttalo per lavorare, studiare, giocare, chattare con gli amici, navigare in rete, ascoltare musica oppure per guardare contenuti multimediali ad alta risoluzione; inoltre, la batteria da 10090 mAh ti garantisce fino a 13 ore di utilizzo ininterrotto senza mai una esitazione.

Costa stai aspettando? Acquista subito il potentissimo tablet di fascia premium di Samsung fintanto che è ancora in sconto del 33% su Amazon: a questo prezzo rappresenta la migliora occasione che ti possa capitare per stringere tra le mani un vero e proprio computer. Se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.