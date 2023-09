Samsung Galaxy Tab S7 FE: tablet 12 POLLICI a prezzo ONESTO

Da tempo sei alla ricerca di un ottimo tablet da 12 pollici, ma tutti costano troppo? Dai un’occhiata a questa offerta di Unieuro, potrebbe fare proprio al caso tuo. Infatti, oggi acquisti il Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 449,90 euro, invece di 699,90 euro. In pratica, stai risparmiando esattamente 250 euro! Un ottimo affare per questo dispositivo che ha tanto da offrire e che include anche la favolosa S Pen.

Grazie a questa penna digitale trasformi il display in vero e proprio foglio di carta multimediale. Annota, scrivi, prendi appunti, compila moduli, stila liste, disegna, colora, sottolinea e modifica. Sono tantissime le funzioni che hai a disposizione con questo strumento di ultimissima generazione. Grazie al pratico supporto magnetico, posto sul retro, la S Pen si ricarica autonomamente per essere sempre pronta all’uso.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: una grande soluzione

Grazie al suo ampio display da 12,4 pollici, il Samsung Galaxy Tab S7 FE è una grande soluzione. Con 4GB di RAM e 64GB di ROM hai tutto l’occorrente per fare ogni cosa al meglio e velocemente. Portalo sempre con te. Nonostante le dimensioni generose del display, è sottile e leggero quindi pratico per l’utilizzo in mobilità. Dotato di processore Snapdragon 750G regala prestazioni incredibili. Inoltre, la mega batteria da 10.090 mAh è uno spettacolo.

Acquistalo ora a soli 449,90 euro, invece di 699,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 149,96 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

