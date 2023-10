Samsung Galaxy Tab S7 FE: solo 499€ con le offerte del PRIME DAY

Grazie alle offerte folli presenti su Amazon in occasione del Prime Day, oggi vogliamo segnalarvi una promozione semplicemente sensazionale: il potentissimo e versatilissimo Samsung Galaxy Tab S7 FE costa solo 499,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire un’occasione simile. Di fatto, al prezzo sopra citato avrete un prodotto in grado di essere perfetto sia per lo svago multimediale che per il relax da divano, con un pannello ampio e generoso, un design moderno, un processore all’avanguardia e una batteria che dura tantissimo. Inoltre, la S Pen è inclusa nella confezione di vendita.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: ecco perché acquistarlo

Il Samsung Galaxy Tab S7 FE sfoggia un design elegante e moderno: con una scocca in metallo, questo tablet è comodo da tenere in mano e da trasportare ovunque tu voglia. Il suo display da 12,4 pollici con tecnologia TFT LCD permette di godere di colori vibranti e una risoluzione nitida, perciò è ideale per lo streaming video, la navigazione web e la creazione di contenuti.

Sotto il cofano è alimentato da un processore top di Qualcomm quindi avrete sempre prestazioni fluide e reattive. Con 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile, ci sarà abbastanza potenza e spazio per gestire le vostre applicazioni, i file e i vostri giochi preferiti senza problemi. La S Pen è inclusa nella confezione: la penna intelligente offre un controllo preciso e una scrittura naturale, rendendo la creazione di note, disegni e schizzi un’esperienza piacevole.

Infine, è dotato di una gamma completa di funzionalità di connettività, tra cui Wi-Fi, Bluetooth e LTE (opzionale), che vi permetteranno di essere sempre connessi, ovunque voi andiate. L’autonomia sarà comunque ottima grazie alla batteria da 10.090 mAh; oltre 12 ore di utilizzo intenso con una singola carica e il caricabatterie è incluso nella confezione. A soli 499,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo meraviglioso Galaxy Tab S7 FE di Samsung.

