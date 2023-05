Samsung Galaxy Tab S7 FE: sconto FOLLE del 20% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet semplicemente unico. Si chiama Galaxy Tab S7 FE ed è realizzato da Samsung, azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo. Questo gioiello, dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio, è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 438,99€ al posto di 552,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio sarà semplicemente esagerato, pari al 20% sul valore di listino.

Questo è un tablet tuttofare semplicemente magnifico: può fare veramente di tutto, è ottimo per disegnare, prendere appunti, scrivere, pr giocare ai titoli più incredibili che vi siano sullo store di Google, è versatile ed è perfetto per la visione dei contenuti in streaming, su YouTube, per controllare la mail, gestire i social e molto altro ancora. Cosa aspettate? Fatelo vostro prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: versatile e potente

Partiamo subito dallo schermo: qui c’è un meraviglioso pannello da 12,4 pollici con colori brillanti, con una vividezza unica e con una risoluzione strepitosa. Ottime anche le casse che godono della tecnologia AKG. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione, coadiuvato da RAM da 4 GB e da Storage da 64 GB. L’autonomia è poi eccezionale: grazie alla batteria da 10.090 mAh il tablet può fare anche 13 ore di utilizzo senza mai dover essere ricaricato. Comodissima poi la S Pen compresa nella confezione del dispositivo e che si attacca magneticamente alla back cover del tablet. Non si deve ricaricare; voi la prendete e siete subito pronti all’azione.

Con un prezzo così competitivo (solo 438,00€), spese di spedizione comprese, con la consegna celere, il reso gratuito entro un mese, la possibilità di dilazionare in comode rate l’importo del Device, con due anni di garanzia con Amazon, non potete lasciarvi sfuggire una simile occasione.

