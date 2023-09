Samsung Galaxy Tab S7 FE: sconto ASSURDO del 33% su Amazon, correte

Se stai cercando un tablet potente e versatile per lo studio, per il lavoro in mobilità, per il gaming e il “relax da divano”, oggi Samsung Galaxy Tab S7 FE è disponibile su Amazon a soli 539,00€, invece di 799,00€. La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: il prezzo è top

Il Galaxy Tab S7 FE vanta un design elegante e moderno che riflette l’attenzione ai dettagli di Samsung. Con un telaio sottile e uno schermo ampio, è comodo da tenere in mano e perfetto per la navigazione, la lettura e la visione di contenuti multimediali. Il display LCD da 12,4 pollici offre una risoluzione nitida e colori vividi, garantendo un’esperienza visiva straordinaria.

Sotto il cofano, il Tab S7 FE è alimentato da un processore Qualcomm di fascia alta, coadiuvato da 4 GB di RAM; la soluzione è perfetta per l’esecuzione di applicazioni e giochi più esigenti. Non di meno, è compatibile con la S Pen ed è inclusa nella confezione. Questa penna digitale offre un’esperienza di scrittura fluida e naturale ed è ideale per prendere appunti, disegnare o annotare documenti. È un’ottima opzione per studenti, professionisti o chiunque voglia sfruttare appieno la sua creatività.

Con una batteria da 10.090 mAh, il tablet offre una durata eccezionale. Potrete utilizzare il device per l’intera giornata senza preoccuparvi di rimanere senza batteria. La ricarica è rapida, il che significa che potrete riportare il tablet al 100% in poco tempo.

Con un design elegante, un display impressionante, prestazioni fluide, la compatibilità con la S Pen e una durata della batteria eccezionale, il Galaxy Tab S7 FE è un compagno ideale per lo studio, il lavoro o l’intrattenimento. Su Amazon lo troverete a soli 539,00€ al posto di 799,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

