Samsung Galaxy Tab S7 FE: prezzo SUPER per un tablet AMATISSIMO

Se volete un tablet di punta Android ma non desiderate spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando del meraviglioso Samsung Galaxy Tab S7 FE, un prodotto grande e generoso, con specifiche al top e un prezzo concorrenziale. Di fatto, il device in questione viene venduto su Amazon al prezzo consigliato di soli 528,21€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy senza paragoni.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: tablet incredibile, prezzo WOW

Il Samsung Galaxy Tab S7 FE vanta un design elegante e moderno. Il corpo sottile e leggero è realizzato in metallo ed è disponibile in tre colori attraenti: Mystic Black, Mystic Silver e Mystic Green. Ovviamente, la caratteristica cardine di questo prodotto è il display: parliamo di un pannello da 12,4 pollici con risoluzione WQXGA+ (2560 x 1600 pixel) Super AMOLED che è in grado di offrire colori vivaci, neri profondi e una luminosità eccellente: noi ve lo consigliamo per guardare film, navigare sul web o lavorare su documenti, grazie anche alla S Pen integrata.

Sotto la scocca è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 750G, affiancato da 4 GB di RAM. Ci sono poi 6 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, ulteriormente espandibili mediante microSD. Come detto, è compatibile con la S Pen, che è inclusa nella confezione. Questa penna consente di scrivere a mano, disegnare e prendere appunti con grande precisione. Inoltre, il tablet è dotato di funzionalità software che sfruttano al 100% le capacità di questo stilo: pensiamo all’applicazione per la traduzione di testi, per l’acquisizione delle schermate e la creazione di note rapide. Citiamo poi la fotocamera posteriore da 8 megapixel e la selfiecam da 5 Mega per videocall in alta risoluzione. Ottima la batteria da 10.900 mAh che offre un’autonomia degna di nota. A soli 528,21€, questo è il tablet da comprare immediatamente su Amazon: non lasciatevelo sfuggire.

