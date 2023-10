Samsung Galaxy Tab S7 FE: prezzo BASSISSIMO su Amazon, pochi pezzi

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet tuttofare per la quotidianità, per il relax da divano, ma che sia anche potente per essere utilizzato come device da lavoro, abbiamo il prodotto perfetto per le vostre esigenze: si chiama Samsung Galaxy Tab S7 FE e oggi su Amazon costa solo 529,17€, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad un best buy eccezionale, anche perché il modello in questione vanta 6 GB di RAM veloce e ben 256 GB di storage interni. Non lasciatevi sfuggire un’occasione come questa: siate veloci prima che terminino le scorte sul noto portale di e-commerce americano.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: a poco meno di 530€ è un best buy

Il Galaxy Tab S7 FE vanta un design elegante e minimalista, tipico di Samsung. Con un telaio in metallo robusto e uno schermo generoso da 12,4 pollici, questo tablet è perfetto per chi cerca uno spazio di lavoro portatile o un dispositivo per l’intrattenimento. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 750G, abbastanza potente per gestire una vasta gamma di attività, dal multitasking alle applicazioni più esigenti. Con 6 GB di RAM, potrete aprire rapidamente app, sfogliare il web, o lavorare su documenti senza problemi.

La S Pen è inclusa nella confezione: questo pennino, famoso per la sua precisione, è ideale per disegnare, prendere appunti o fare lavori di post produzione grafica. C’è poi una fotocamera posteriore da 8 MP e una selfiecam da 5 MP. Anche se i tablet non sono noti per essere i dispositivi principali per la fotografia, queste lenti possono essere utili per videochiamate, scannerizzazione di documenti e catturare foto in situazioni di emergenza.

Non di meno, ricordatevi che è compatibile con la tastiera Book Cover (venduta separatamente) che vi permetterà di trasformare il gadget in un laptop. Dulcis in fundo, la batteria da 10.090 mAh assicura un’autonomia notevole, così potrete utilizzare il tablet per ore senza dover cercare una presa di corrente. Con un prezzo di 529,17€ su Amazon, questo Galaxy Tab S7 FE è un’opzione validissima per chi cerca un tablet Android di alta qualità senza spendere una fortuna.

