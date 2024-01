Samsung Galaxy Tab S7 FE: OFFERTA a tempo limitato, costa solo 499€

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota. L’ottimo Samsung Galaxy Tab S7 FE, un tablet di fascia media dal pannello ampio e generoso (oltre 12,4 pollici di diagonale), con modem Wi-Fi al seguito, banchi RAM da 6 GB e storage da 256 GB, costa solo 499,00€ in offerta a tempo limitato, con uno sconto folle del 6% sul valore di listino. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è davvero interessante. Il modello in questione poi, è l’edizione (2023) ed è disponibile in colorazione Black.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: ecco perché comprarlo oggi

Come detto, questo è un tablet dal design raffinato ed elegante, con un display dai colori brillanti, luminoso e dai contrasti elevati, che permette una visualizzazione dei contenuti eccellente. Non mancano poi gli speaker stereo AKG per un sound cinematografico, con il supporto del Dolby Atmos in aggiunta. Ci sono anche tre microfoni integrati che servono per poter fare videocall in altissima qualità. Gli utilizzi di un dispositivo del genere sono davvero tanti quindi non lasciatevelo sfuggire.

A 499,00€ questo è un best buy su tutta la linea e pensate che vanta anche il processore Snapdragon di Qualcomm che permette al device di venir utilizzato come una console gaming. Non ci saranno lag o interruzioni di alcun tipo e con la batteria da 10.900 mAh avrete un prodotto dall’autonomia infinita. La S Pen è inclusa nella confezione di vendita; si tratta dell’innovativo pennino capacitivo con bassa latenza e punte intercambiabili che permettono di scrivere in modo naturale. Con l’app Notes di Samsung poi, si possono convertire i testi scritti a mano in digitali in tempo reale.

Non lasciatevi sfuggire questo gioiello; il Galaxy Tab S7 FE su Amazon è un best buy senza paragoni, ma correte a prenderlo adesso. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. A soli 499,00€ è da prender al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.