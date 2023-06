Samsung Galaxy Tab S7 FE: il tablet che fa TUTTO ad un prezzo WOW su Amazon

Se sei alla ricerca di un tablet Android potente e versatile, in grado di fornire potenza sia per le attività produttive che per quelle ricreative, e magari possiedi già un telefono di Samsung e desideri rimanere nell’ecosistema dell’azienda (così da sfruttare tutti i vantaggi annessi), abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Il Galaxy Tab S7 FE è ciò che farà al caso tuo. Lo pagherai solo 464,69€ su Amazon, spese di spedizione comprese. Lo sconto è veramente esagerato rispetto al prezzo di listino (552,00€) ma ti conviene approfittarne perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: il tablet potente che costa pochissimo

Parliamo della sua disamina partendo dal pannello: il Tab S7 FE è dotato di un ampio display da 12,4 pollici con risoluzione WQXGA+ che offre una visualizzazione chiara e dettagliata. Potrai goderti film, serie TV, giochi e navigazione web con una qualità visiva superiore e una buona resa dei colori. Sotto la scocca troviamo un processore Octa-core che offre prestazioni fluide e veloci: sarai in grado di gestire facilmente le attività quotidiane, multitasking, applicazioni pesanti e giochi senza problemi di rallentamenti. Va benissimo sia per lo studio che per il gaming, anche quello più impegnativo.

Nella confezione troverai la S Pen, una penna stylus di alta qualità che ti consente di prendere appunti, disegnare, creare e annotare facilmente. La S Pen offre un’esperienza di scrittura e disegno naturale e fluida, rendendo il tablet ideale per gli appassionati di creatività.

Non di meno, è perfetto per l’intrattenimento multimediale da divano o da salotto: il merito è del display ampio, della resa dei colori accurata e dei potenti altoparlanti AKG. Ti potrai immergere nei tuoi film, serie TV e giochi preferiti con un audio coinvolgente e una qualità visiva degna del miglior “cinema”. Con una batteria da 10.090 mAh, il Tab S7 FE offre un’ottima autonomia. Infine, attraverso Samsung DeX, potrai trasformare il tablet in un’esperienza desktop e sfruttare appieno le funzionalità di produttività.

Se stai cercando un tablet tuttofare che vada bene sia per il lavoro che per il gaming, sia per lo studio che per l’intrattenimento, il Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 424,69€ è ciò che devi acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.