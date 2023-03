Samsung Galaxy Tab S7 FE: il più versatile, OGGI in super sconto

Se state cercando un tablet di punta nel panorama Android e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy Tab S7 FE di Samsung, un prodotto unico nel suo genere, potente come pochi e versatile come non mai. Questa ammiraglia è davvero incredibile, anche perché dispone di un pennino S Pen dedicato per la scrittura, per il disegno, per prendere appunti e non solo. Anche il processore è degno di nota e lo schermo generoso vi farà amare il tablet in tutte le occasioni e in tutti i contesti. Prima di proseguire nella disamina, vogliamo ricordarvi che oggi lo trovate su Amazon al prezzo speciale di soli 478,99€ al posto di 552,00€. Capite bene che il risparmio è altissimo e, da questo sito, riceverete moltissimi vantaggi esclusivi.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: lo amerete ad ogni utilizzo

Partiamo dalle spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo; vi è anche la consegna celere in pochissimi giorni e la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con il sistema interno a tasso zero, o in micropagamenti con il servizio di Cofidis. Si può usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e, volendo, vi è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Cosa volere di più, dunque? A soli 478,99€ al posto di 552,00€ è da comprare al volo, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Lo schermo è un bellissimo pannello da 12.4″ grande e generoso e sulla scocca troviamo gli speaker di AKG per un sound straordinario. Sotto il telaio batte un cuore Snapdragon e c’è una batteria da 10.900 mAh che assicura oltre 13 ore di uso intenso con la singola carica. Come detto, con la S Pen a bassa latenza scriverete e prenderete appunti con una semplicità unica. Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.