Samsung, il Galaxy Tab S7 FE è arrivato sul mercato da appena qualche giorno e già Il nuovo tablet di fascia media di, ilè arrivato sul mercato da appena qualche giorno e già su Amazon è disponibile un'offerta tanto piccola quanto interessante. Stiamo parlando di uno sconto dell'8% che corrisponde a uno sconto effettivo di ben 50 euro rispetto al prezzo di listino. Da 649 euro, quindi, passa a 599 euro.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: le caratteristiche

Il Galaxy Tab S7 FE offre ai consumatori le funzionalità più apprezzate della famiglia Tab S7, come l’ampio display da 12,4 pollici perfetto l’intrattenimento, il lavoro e lo studio. Si adatta al meglio alle esigenze di tanti clienti differenti. In confezione è presente l'ottima S Pen: con questa si potrà sfruttare al meglio il pannello e si potranno svolgere tutte le attività con un'efficienza superiore. Presente anche una batteria che consente un'autonomia top.

Galaxy Tab S7 FE gestisce le operazioni multi-tasking al meglio grazie alla modalità “multi-window”: si possono aprire fino a tre applicazioni insieme, tutte in una volta. Il tutto è gestito ottimamente da 4 GB di RAM e, in questo caso, da 64 GB di memoria di storage espandibili. Il processore Snapdragon, invece, consente di giocare e visualizzare contenuti in streaming in modo veloce e senza interruzioni.

Con la funzionalità Samsung DeX e con la Book Cover Keyboard, inoltre, si potrà usare il tablet come un PC portatile, trasformando così la UI in un sistema simil-desktop. La produttività farà un boost enorme in avanti. Inoltre, grazie al Second Screen, il device può diventare un secondo monitor del proprio PC Windows. Questo tablet, infine, offre ore e ore di autonomia grazie alla batteria da 10,090mAh, che assicura fino a 13 ore ininterrotte di streaming con tutta la qualità audio garantita da AKG.

Insomma, non fatevi scappare l'opportunità di portarvi a casa il nuovo Galaxy Tab S7 FE in versione Wi-Fi a soli 599 euro con un risparmio di ben 50 euro.

