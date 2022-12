Samsung Galaxy Tab S6 Lite: l'EPICO tablet mediogamma CROLLA a 263€

Se hai atteso fino ad adesso l’arrivo delle vacanze di Natale per prendere al volo qualche sconto in ambito tablet, questa offerta di eBay sull’ottimo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è fatta apposta per te. Il device del colosso sudcoreano, infatti, crolla ad appena 263€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita; ti basta inserire il codice coupon “FESTE22” nell’apposito campo per acquistarlo a un prezzo davvero sensazionale.

Realizzato con materiali di buon livello e con un design pulito e giovanile, il tablet di Samsung ha tutte le carte in regola per assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo: è perfetto per navigare in rete, chattare sui social, guardare video, ascoltare la musica, studiare, giocare, lavorare e anche disegnare grazie al supporto alla S Pen.

L’ottimo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) crolla di prezzo su eBay

Frontalmente trova posto un ampio pannello LCD da 10.4 pollici ad altissima risoluzione con piena compatibilità con la stylus di Samsung per disegnare e scrivere sul display come se fosse un foglio di carta, mentre sotto il cofano un potente processore octa core ti assicura velocità di utilizzo di Android e reattività nell’aprire anche le app più pesanti. Il tutto è accompagnato da una batteria super performante da 7040 mAh sapientemente ottimizzata per assicurarti ore e ore di utilizzo senza mai temere di restare a secco.

Da nessun’altra parte sul web puoi trovare il validissimo tablet di fascia media di Samsung a un prezzo così conveniente di appena 263€. Ricorda di inserire correttamente il codice coupon “FESTE22” per avere diritto allo sconto di 46,49€ e alle consegne rapide e completamente gratuite.

