Samsung Galaxy Tab S6 Lite in offerta: a questo prezzo è un MUST BUY

Il Galaxy Tab S6 Lite è disponibile in offerta su eBay al prezzo di soli 278€ utilizzando il codice sconto VACANZE23. Questo tablet offre un ampio schermo da 10.4″ che garantisce una visualizzazione dinamica e immersiva, perfetto per guardare contenuti su YouTube Premium o Netflix e condividerli con la famiglia.

I doppi altoparlanti con Dolby Atmos e Sound by AKG offrono una riproduzione audio potente e ben bilanciata. Puoi goderti la tua musica preferita senza interruzioni grazie a Spotify. La batteria da 7.040 mAh con Ricarica Rapida consente fino a 13 ore di visualizzazione senza preoccuparti di rimanere senza energia. Nonostante la sua leggerezza e sottigliezza, con uno spessore di soli 7mm, il Galaxy Tab S6 Lite offre ampio spazio di archiviazione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD. La S Pen, inclusa, è maneggevole e precisa. È perfetta per disegnare, prendere appunti e realizzare i tuoi progetti!

Puoi portarla sempre con te grazie al supporto magnetico laterale. L’applicazione Samsung Notes migliora la produttività, consentendo l’ingrandimento fino al 300% per una scrittura precisa, l’evidenziazione del testo e la conversione del testo in formato digitale con un solo tocco. La S Pen, con 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, offre un’esperienza di scrittura simile a quella di una penna vera. Infine, il Galaxy Tab S6 Lite ti permette di vivere un’esperienza Smart Home completa, poiché puoi ricevere telefonate e inviare messaggi anche se il tablet e il telefono sono collegati a reti diverse. Con tutte queste caratteristiche, il Galaxy Tab S6 Lite è un tablet versatile e funzionale per l’intrattenimento e la produttività. Non farti assolutamente scappare questa offerta: a questo prezzo è un must-buy!

