Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il tablet PERFETTO per Natale (263€)

Se c’è un tablet Android di fascia media che vale assolutamente la pena di acquistare in queste vacanze di Natale, questo è senza ombra di dubbio il valido Samsung Galaxy Tab S6 Lite in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente. Infatti, se utilizzi il codice coupon “FESTE22” in fase di acquisto, il device del colosso sudcoreano crolla ad appena 263€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Realizzato con un design giovanile e con materiali di buona fattura, il tablet Androi di Samsung è perfetto per studiare, lavorare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video, giocare e molto altro ancora.

Prezzo niente male su eBay per il tablet medio gamma Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Frontalmente stupisce un pannello LCD da 10.4 pollici con supporto alla S Pen per scrivere e disegnare come se stessi utilizzando un foglio di carta, mentre sotto il cofano un potente processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno e ti assicura un’esperienza di utilizzo fluida e senza lag.

Ma non solo: Samsung Galaxy Tab S6 Lite è anche uno dei migliori tablet Android di fascia media in termini di autonomia con la sua batteria da 7040 mAh.

Questa è la tua migliore occasione per stringere tra le mani uno tra i migliori e più apprezzati tablet Android di fascia media dell’ultimo periodo, occasionalmente in sconto su eBay ad appena 263€. Se lo acquisti ora non solo ti arriva a casa senza spese di spedizione, ma puoi anche pagarlo in tre comode rate scegliendo PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.