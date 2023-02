Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il RE dei tablet mediogamma CROLLA su eBay

Il popolarissimo e apprezzatissimo tablet Android di fascia media Samsung Galaxy Tab S6 Lite è al centro di una interessantissima offerta di eBay, merito anche della disponibilità di una promozione che ti permette di rispramire il 10% semplicemente usufruendo del codice coupon “CASA23“.

In questo modo il device a marchio Samsung ti costa appena 279€ – il prezzo di un comune tablet di fascia economica – con incluse le spese di spedizione con consegna in sole 48 ore.

C’è un ricco coupon che ti aspetta su eBay: Samsung Galaxy Tab S6 Lite costa poco

Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze a 360°. È realizzato con un bellissimo telaio in alluminio resistente, monta un pannello da 10.4 pollici ad altissima risoluzione con una eccellente calibrazione dei colori, integra un hardware scattante e veloce e la batteria di accompagna durante un giorno intero di utilizzo.

Inoltre, proprio come i modelli di tablet Samsung di fascia alta e premium, anche il Galaxy Tab S6 Lite supporta la S Pen: puoi disegnare, scrivere e lavorare sul display come se fosse un comune foglio di carta.

Non perdere questa ghiotta occasione che ti offre eBay, a maggior ragione oggi che con il codice coupon “CASA23” il Galaxy Tab S6 Lite di Samsung ti costa pochissimo e ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.