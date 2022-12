Samsung Galaxy Tab S6 Lite: come ottenere 46€ di sconto su eBay

Sei pronto per risparmiare un botto grazie al coupon di eBay? Al prezzo già in promozione del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, versione 2022, ottieni anche un ulteriore sconto di 46 euro. Mettilo nel carrello e inserisci il codice FESTE22 prima del check out. Potrai risparmiare ulteriormente sull’acquisto di questo bolide di tablet Android che ti lascerà senza parole per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, ora da vero e proprio best buy.

Tra l’altro con eBay hai un alto super vantaggio. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Quindi un’altra occasione vincente per acquistare questo ottimo tablet Android. Ora vediamo le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: potenza, funzionalità e accessori inclusi nell’offerta

Su eBay fai un vero e proprio affare acquistando il Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Infatti, rispetto a tutti gli altri tablet, la sua penna digitale è inclusa nella confezione. Sì, hai capito proprio bene. La S Pen con la quale trasformi il suo display da 10,4 pollici in un foglio di carta digitale non dovrai acquistarla e pagarla a parte. Te la ritroverai pronta all’uso insieme a tantissime funzionalità e a una potenza soddisfacente.

Leggero, sottile e con la scocca in metallo non solo è facile e piacevole da portare con sé, ma è anche molto resistente. Questo è un bene se a utilizzarlo sono i vostri figli portandolo anche a scuola. La sua batteria da 7049 mAh garantisce un utilizzo per tutta la giornata e il processore rende tutto più veloce e facile da utilizzare. Goditi il meglio che puoi ottenere. Acquistalo a soli 263 euro, invece di 309,90 euro, grazie al codice FESTE22 su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.