Samsung Galaxy Tab S6 Lite è in offerta su Amazon a soli 319,66€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 30% che corrisponde a uno sconto di 140,24€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un tablet che ha tutto al posto giusto: Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Tra i vari tablet disponibili in commercio, Samsung Galaxy Tab S6 Lite è uno di quelli che spicca. Le componenti inserite al suo interno sono di tutto rilievo e la colorazione Oxford Grey lo rende esteticamente bello.

La visione dei contenuti come lo streaming o immagini è resa immersiva dal display con ampiezza 10.4 pollici. L'elevata risoluzione rende l'esperienza complessiva di ottima qualità grazie anche alle cornici sottili che enfatizzano il tutto.

Il processore, come è ovvio che sia, è firmato Samsung ed è abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per prestazioni veloci. La memoria, inoltre, però essere espansa fino a un massimo di un 1TB mediante MicroSD.

Ciò che rende questo tablet innovativo è l'accoppiamento alla S Pen del produttore. I 4096 livelli di pressione consentono di disegnare e scrivere come su carta ricevendo un feedback altamente fedele.

Tra le altre caratteristiche, poi, sono da citare le fotocamere da 5 e 8 megapixel e la batteria da 7040mAh. La ricarica avviene in modalità rapida per essere sempre sul pezzo. L'autonomia, invece, si assesta attorno alle 13 ore di utilizzo tipico.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è acquistabile su Amazon a soli 319,66€ nella colorazione Oxford Grey. Ordinalo oggi e ricevilo in appena 48 ore a casa se possiedi una sottoscrizione Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in circa una settimana. Il tablet può essere acquistato anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet