Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): sconto al MINIMO su Amazon e pagamento A RATE

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet con display da 10.4 pollici e S Pen integrata per interagire con lo schermo perfetto per vari scenari di utilizzo, che si tratti di lavoro, studio o semplice intrattenimento. Oggi è in offerta su Amazon a soli 199 euro e puoi anche pagarlo a rate selezionando Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: perfetto per studio, lavoro e intrattenimento

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è equipaggiato con un potente processore Octa-Core Exynos 1280 affiancato da 4GB di RAM per prestazioni fluide ideali per multitasking, navigazione e streaming. Il tutto viene esaltato da un display LCD TFT da 10,4 pollici.

La S Pen inclusa è un valore aggiunto nell’uso di questo tablet: è precisa e maneggevole, perfetta per prendere appunti, disegnare e modificare documenti con naturalezza. Integrata con Samsung Notes, potrai ingrandire fino al 300%, evidenziare testi e convertirli in digitale con un solo tocco.

La batteria da 7040mAh assicura fino a 13 ore di utilizzo, mentre la memoria interna da 128GB è espandibile fino a 1TB con apposite schede microSD così da non avere problemi di spazio per foto, video e documenti.

Dal design sottile e leggero, con appena 7mm di spessore, è perfetto per essere portato sempre con te al lavoro, all’università o in giro per passare il tempo. Acquistalo adesso a soli 199 euro, anche a rate.