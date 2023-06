Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) scontato del 34% su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi un tablet di Samsung veramente eccezionale che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 289,98€ al posto di 439,90€. Parliamo ovviamente del Galaxy Tab S6 Lite (2022), un device eccellente, pensato per l’intrattenimento multimediale, per lo svago casalingo ma anche per la produttività light, grazie ad una scheda tecnica di tutto rispetto. È un articolo pensato appositamente per gli studenti che devono farne un utilizzo intenso a scuola o in università, magari prendendo appunti a lezione, facendo semplici render CAD e non solo.

Nello specifico, il tablet di Samsung presenta la S Pen inclusa nella confezione che si attacca (e ricarica) magneticamente alla back cover. Il pannello è un display LCD TFT da 10,4 pollici FullHD, mentre il processore è un potente octacore coadiuvato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage interno, espandibili mediante microSD. La batteria da 7040 mAh assicura prestazioni elevatissime con un’autonomia degna di nota. Il sistema operativo è Android 12 con skin One UI al seguito.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022): perfetto per gli studenti

Come detto, questo tablet è perfetto per chi deve prendere spesso appunti; l’applicazione Samsung Notes infatti migliora la produttività e permette di evidenziare il testo e lo converte in formato digitale con un tocco. La S Pen è una penna digitale che dispone di 4096 livelli di pressione, la punta è sottile e precisa che fornisce un’esperienza di scrittura simile a quello di una stilo reale.

Lo schermo è da 10,4 pollici, perfetto per la visione dei contenuti in streaming. Completa la dotazione tecnica il doppio speaker con Dolby Atmos e sound fornito da AKG per una riproduzione sonora senza paragoni. Infine, la batteria è da ben 7040 mAh e implica che si può avere diritto a 13 ore di autonomia senza mai dover passare dalla corrente.

Fate presto prima che l’offerta di soli 289,98€ finisca; la promozione è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.