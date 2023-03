Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022): al PREZZO GIUSTO su Amazon (anche in 5 rate)

Se siete alla ricerca di un ottimo tablet Android da meno di 300 euro, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: sullo store è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) con un prezzo scontato di 279 euro invece di 439 euro.

Si tratta di uno sconto del 37% che si traduce in un risparmio di oltre 160 euro sulla spesa per il tablet che può anche essere acquistato in 5 rate mensili da 55 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta riguarda la versione Wi-Fi del tablet. Per passare alla versione 4G serviranno circa 50 euro in più.

Per accedere allo sconto e acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022): in offerta prezzo scontato su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è un ottimo tablet di fascia media, completo e rodato, che rappresenta la soluzione ideale per poter contare su di un tablet Android per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento.

Il dispositivo presenta un display da 10,4 pollici con risoluzione Full HD e può contare sull’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 720G supportato da 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 7.040 mAh. Da notare che nel prezzo è inclusa la S-Pen, un accessorio che su un tablet riesce a dare il meglio di sé.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il tablet di Samsung al prezzo scontato di 279 euro invece di 439 euro oppure in 5 rate da 55 euro al mese, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è accessibile direttamente dal link qui di sotto ed è riservata alla variante Wi-Fi del Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022). Per la versione 4G LTE, invece, servono circa 50 euro in più.

