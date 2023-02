Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: al MINIMO STORICO è da PRENDERE SUBITO (-142€)

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 è un vero e proprio punto di riferimento del settore dei tablet Android economici garantendo buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo ed un prezzo decisamente più accessibile rispetto ai modelli di fascia alta. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il tablet di Samsung al prezzo scontato di 347 euro invece di 489 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per la versione con 128 GB di storage e supporto Wi-Fi del tablet. Da notare che è possibile anche optare per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è accessibile dal link qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

Il tablet di Samsung può contare su di una scheda tecnica completa. Tra le specifiche troviamo un display Full HD da 10,4 pollici a cui si affianca il SoC Qualcomm Snapdragon 720G oltre a 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una batteria da 7.040 mAh. C’è anche la S-Pen inclusa in confezione oltre al sistema operativo Android 13.

