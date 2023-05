Samsung Galaxy Tab S6 Lite: -12% +5% EXTRA SCONTO su Unieuro

Scegli Unieuro per i tuoi acquisti tech. In questo momento acquisti il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 a soli 417 euro, invece di 499,90 euro. Si tratta di un’occasione perfetta perché questo prezzo lo ottieni grazie a uno sconto del 12% e un extra sconto del 5% direttamente in carrello. La versione in promozione è quella del 2022 con tecnologia LTE per inserire una SIM dati e navigare in totale autonomia, anche quando non hai una connessione WiFi disponibile.

Con Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 146,33 euro al mese. Selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento hai accesso a questo mini finanziamento molto interessante. La prima rata la paghi al momento dell’acquisto e le altre due nei mesi appena successivi. Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Puoi scegliere di ritirare al pronto in uno dei negozi più vicino a te.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen inclusa: una POTENZA

Disponibile su Unieuro, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 è un vero affare. Pensa, oltre alla sua tecnologia eccezionale hai anche inclusa la favolosa S Pen. Si tratta di una penna digitale che ti permette di trasformare il display da 10,4 pollici in un foglio di carta. Prendi appunti, sottolinea, disegna e modifica testi. Si tratta di un ulteriore risparmio che aumenta l’offerta di questo prodotto incredibile. Con 4GB di RAM e 64GB di ROM hai tutto l’occorrente per fare al meglio ogni tua attività.

Scuola, lavoro, intrattenimento o gaming il Galaxy Tab S6 Lite è la scelta ideale per chi vuole un tablet versatile, ma economico. Acquistalo subito su Unieuro a soli 417 euro, invece di 499,90 euro. Questo risparmio lo ottieni grazie al 12% di sconto immediato e il 5% di extra sconto in carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.