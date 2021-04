Sei in cerca di un tablet? Samsung Galaxy Tab S6 è in offerta su Amazon a soli 725,00€. Il ribasso del 13% corrisponde a uno sconto effettivo di 104,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Samsung Galaxy Tab S6: le specifiche di questo tablet

La colorazione Grey dona a Samsung Galaxy Tab S6 un tocco di eleganza aggiuntivo. Il design semplice e lineare non lo fa passare inosservato grazie anche alla presenza della S Pen.

Il display montato è pannello super AMOLED con ampiezza di 10.5 pollici. La resa visiva è resa immersiva dalle cornici ultra sottili e dalla risoluzione 2560×1600 pixel che arricchisce la qualità finale.

Il processore montato è marchiato Samsung e viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazioni per prestazioni veloci e dinamiche. La memoria, inoltre, può essere espansa attraverso MicroSD.

Trattandosi di un dispositivo top di gamma, questo è adornato da comparto fotografico di tutto rispetto. La fotocamera posteriore vanta due lenti con risoluzione da 13 megapixel e modalità di scatto ultra grandangolare mentre la fotocamera frontale ha una lente da 8 megapixel per videoconferenze di alta qualità.

La batteria assicura un’autonomia giornaliera e consente di svolgere tutte le attività senza la necessità di ricorrere a ricariche continue e intermittenti.

Grazie alla S PEN incorporata, il tablet diventa un vero e proprio taccuino su cui disegnare e prendere appunti. I 4096 livelli di pressione assicurano una resa realistica come se si stesse scrivendo su carta. Attraverso le Air Action, inoltre, i gesti della mano diventano dei comandi quando si impugna questo accessorio.

Abbinandolo alla BookCover Keyboard, infine, è possibile utilizzare il tablet anche in modalità laptop.

Puoi acquistare Samsung Galaxy Tab S6 con S Pen su Amazon a soli 725,00€. Acquistalo anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

