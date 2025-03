Samsung Galaxy Tab S10 FE e S10 FE+: prezzi più alti del previsto?

Quando all’inizio del 2024 sono emersi i primi dettagli sui prossimi Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE Plus, molti fan di Samsung e utenti alla ricerca di tablet Android economici si aspettavano una strategia di prezzo simile a quella adottata per i predecessori. Tuttavia, con l’evoluzione del mercato globale dei tablet e i cambiamenti economici negli Stati Uniti, questa ipotesi potrebbe iniziare a vacillare.

Le nuove Fan Edition di Samsung potrebbero avere prezzi leggermente superiori rispetto ai Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE Plus al momento del lancio. Secondo le informazioni trapelate, i prezzi previsti sarebbero:

499 dollari per il Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi) con 128GB di storage e 8GB di RAM;

per il Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi) con 128GB di storage e 8GB di RAM; 569 dollari per il Galaxy Tab S10 FE con 256GB di storage e 12GB di RAM (senza connettività cellulare);

per il Galaxy Tab S10 FE con 256GB di storage e 12GB di RAM (senza connettività cellulare); 649 dollari per il Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi) con 128GB di storage e 8GB di RAM;

per il Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi) con 128GB di storage e 8GB di RAM; 749 dollari per il Galaxy Tab S10 FE Plus con 256GB di storage e 12GB di RAM (senza 5G).

Sebbene questi prezzi non siano ancora ufficiali, provengono da fonti ritenute affidabili e risultano plausibili se analizzati nel giusto contesto. In Italia, potremmo aspettarci prezzi simili: la conversione in euro non sarà, probabilmente, troppo diversa dall’originale in dollaro.

Ma questi rincari sono giustificati?

Nel 2023, il Galaxy Tab S9 FE aveva un prezzo di partenza di 449,99 dollari, ma la sua versione base offriva solo 6GB di RAM. Il nuovo Galaxy Tab S10 FE introduce un miglioramento significativo nella memoria, portandola a 8GB, un aggiornamento che, sebbene non giustifichi interamente il rincaro di 50 dollari, segue una logica di mercato consolidata. Lo stesso discorso vale per la versione da 256GB, che passa da 519,99 a 569 dollari dopo un incremento della RAM da 8GB a 12GB.

Per quanto riguarda il Galaxy Tab S10 FE Plus, l’aumento di prezzo sembra meno immediato da giustificare, dato che storage e RAM rimangono invariati rispetto ai modelli S9 FE Plus. Tuttavia, un dettaglio potrebbe spiegare il rincaro di 50 dollari: lo schermo. Il Tab S10 FE+ dovrebbe presentare un ampio display da 13.1 pollici, rispetto ai 12.4 pollici del suo predecessore.

Oltre agli incrementi di memoria e alle modifiche alle dimensioni dello schermo, le altre novità hardware sembrano limitate. Entrambi i modelli dovrebbero sostituire il processore Exynos 1380 dei loro predecessori con un Exynos 1580, garantendo una maggiore velocità di elaborazione simile a quella dello smartphone Galaxy A56.

Al momento, non ci sono conferme su ulteriori aggiornamenti significativi, ma resta da vedere se Samsung avrà qualche asso nella manica per rendere questi tablet le migliori opzioni del 2025 nel segmento mid-range. Sarà sufficiente per giustificare l’aumento di prezzo?