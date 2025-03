Samsung Galaxy Tab S10 FE e FE Plus: ormai sappiamo tutto (anche il prezzo europeo)

Galaxy Tab S10 FE e FE Plus: manca pochissimo ai due nuovi tablet Samsung e ora sappiamo davvero tutto grazie a un’enorme fuga di notizie che ha rivelato specifiche tecniche, immagini e prezzi per il mercato europeo.

Hardware e specifiche tecniche

Il noto leaker Mystery Lupin ha condiviso numerosi dettagli sui nuovi tablet. Entrambi i modelli monteranno il chipset Exynos 1580, già visto su Galaxy A56, e saranno disponibili in versioni da 128GB o 256GB di memoria espandibile.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 13MP e una selfie cam da 12MP. Inoltre, entrambi i dispositivi saranno certificati IP68, che garantisce resistenza a polvere e acqua, e offriranno doppi speaker con tecnologia Dolby Atmos per un audio immersivo.

Il modello base disporrà di un display LCD da 10.9 pollici con risoluzione WUXGA+ e refresh rate a 90Hz. Il Galaxy Tab S10 FE Plus avrà invece un ampio pannello da 13.1 pollici.

Entrambi i dispositivi supporteranno la ricarica rapida a 45W, con batterie differenziate: 8.000mAh per la versione standard e 10.090mAh per il Plus. Queste specifiche confermano i dettagli di precedenti indiscrezioni.

Immagini

(Credits: Mystery Lupin via X)

Le immagini diffuse da Mystery Lupin mostrano un design coerente con i precedenti render ufficiali pubblicati dal noto insider Evan Blass. Il look riprende lo stile minimalista tipico della serie, con cornici sottili e un form factor elegante.

Quanto costerà in Europa?

Secondo le informazioni trapelate, ecco i prezzi previsti:

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 8GB/128GB: 579€ (~623$)

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 12GB/256GB: 679€ (~731$)

Galaxy Tab S10 FE 5G: +100€ rispetto alla versione Wi-Fi

Per il modello Plus:

Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi 8GB/128GB: 749€ (~806$)

Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi 12GB/256GB: 849€ (~914$)

Galaxy Tab S10 FE Plus 5G: +100€ rispetto alla versione Wi-Fi

Al momento non c’è nulla di ufficiale, perciò vi invitiamo – come sempre – a prendere queste informazioni con le pinze.