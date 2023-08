Samsung Galaxy Tab A9+: un nuovo tablet LOW-COST all'orizzonte

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A9+ ha appena ottenuto una serie di certificazioni online che ne suggeriscono il debutto imminente. Questo tablet di fascia medio-bassa è pronto ad essere svelato in moltissimi mercati, ma cosa sappiamo ad oggi? Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy Tab A9+: cosa sappiamo?

Ad oggi, sui portali per la certificazione FCC e Wi-Fi Alliance è apparso sia il Galaxy Tab A9 che la sua iterazione “A9+”. I device sono stati avvistati anche presso i siti Bluetooth SIG, BIS e su Geekbench. Il debutto di queste due soluzioni pensate per la fascia media è imminente; sappiamo che saranno due prodotti di fascia medio-bassa. Nello specifico, l’iterazione Plus ha il numero di modello SM-X216b, anche se su qualche sito è indicato Coe SM-X115K. Dal Bluetooth SIG scopriamo che disporrà del Bluetooth 5.1.

Secondo quanto leggiamo da Geekbench invece, la nota piattaforma di benchmarking, vediamo che il Galaxy Tab A9+ avrà una scheda madre (nome in codice Holi) avente sei core da 1,80 GHz e due core a 2,21 GHz. In poche parole, il chipset proprietario posto sotto la scocca sarà il processore Snapdragon 695 di Qualcomm. Non mancheranno 4 GB di RAM e memorie rapide (forse espandibili) al seguito. Il sistema operativo sarà Android 13. Il tablet ha ottenuto 903 punti nel test single-core e 1840 nel multicore.

